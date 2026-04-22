◇MLB ホワイトソックス-ダイヤモンドバックス(日本時間22日、チェイス・フィールド)ホワイトソックスの村上宗隆選手がダイヤモンドバックス戦に「2番・ファースト」でスタメン出場し、第2打席で4試合連続となる9号ソロを放ち、チームの大量リードに貢献しています。第1打席でサードへの内野安打を記録していた村上選手。4点リードで迎えた2回、2アウトで第2打席をむかえると、相手先発メリル・ケリー投手の4球目、チェンジアップ