女優の當真あみが２２日までに自身のインスタグラムを更新。自身が出演する映画のオフショットを披露した。當真は、「映画『＃人はなぜラブレターを書くのか』現在公開中です！」と書き出すと、「今回初めてエクステをつけて撮影をしました」とつづり、長めのエクステを活かしたツインテールの制服姿を公開した。続けて、「あと、現場で大きなおにぎりを握る練習をしたりもしてました」と記し、自身の顔サイズほどもある大き