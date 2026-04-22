石川県は能登半島地震による災害関連死について、新たに3人を認定すると発表しました。地震の犠牲者は、直接死を合わせて732人となりました。石川県によりますと、専門家による関連死の審査会が21日開かれ、珠洲市の2人と能登町の1人を新たに認定するよう県に答申しました。3人は、複数回の移転や過酷な避難生活などで心身に負荷が生じて亡くなったとみられ、地震との因果関係が認められたということです。今後、それぞれの市と町