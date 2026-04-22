休日に子どもを病院へ連れて行った際、会計で通常の医療費とは別の費用を案内されることがあります。ところが、その費用が時間外料金なのか、選定医療費なのかは分かりにくく、戸惑う人も多いでしょう。 特に救急外来や大きな病院では、追加費用の仕組みが複数あり、名前が似ているため混同しやすい傾向があります。そこで本記事では、休日受診で発生しやすい追加費用の種類と違いを、子どもの受診を想定しながら整理します