瀬戸内を拠点に活動するアイドルグループ・ＳＴＵ４８の石田千穂（２４）が、グループからの卒業を記念した３ｒｄ写真集「天職」（集英社）を２２日に発売した。１期生として加入後、センターを務めるなど中心メンバーとして９年間、グループをけん引してきた。休養など苦しい時期も経験しながら、アイドルを「天職」と語る理由は――。――５月３１日に卒業コンサートを行う予定。シンガポールで撮影した今作は“卒業写真集”