兵役法違反の容疑で起訴されたWINNERのソン・ミノが初公判で明かした心境と、メンバーたちの発言が対照的だとして注目を集めている。4月22日、検察はソン・ミノに対し、懲役1年6ヶ月を求刑した。公訴事実によると、ソン・ミノは2023年3月から翌年12月まで社会服務要員として勤務するなか、実際の出勤日数430日のうち約4分の1にあたる102日間を無断で離脱していた。【写真】ソン・ミノ、「兵役中なのにロン毛」で物議最終陳述でソン