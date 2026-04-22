肉めし専門店「肉めし岡もと」は、2026年4月22日(水)から新商品「牛焼肉めし」の販売を開始する。【画像】特牛焼肉めしや「定食」での販売も牛バラ肉を豪快に焼き上げ、厚切り玉ねぎと一緒に仕上げた「牛焼肉めし」。ニンニクベースの特製ダレが特徴で、マヨネーズと目玉焼きをくずしながら食べると、コクと旨みの一体感を味わえるという。【肉めし岡もと】カツ丼でも牛丼でも親子丼でもない、新しい肉丼「肉めし」を専門に提供し