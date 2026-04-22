韓国の総合株価指数（KOSPI）が過去最高値を記録している。そんななかミナの投稿が話題だ。【注目】「おばあさんの臭い」に17歳下夫が反論ミナは4月21日、自身のSNSに「わあ〜！このうち6銘柄を保有中だけど、高値で買ったものもすべて回復」と投稿。併せて、現在の株価を示すスクリーンショットも公開している。いくつかの銘柄の横にはハートマークが付けられており、注目している銘柄であることを示唆している。（画像＝ミナSNS