【モデルプレス＝2026/04/22】AAAの宇野実彩子が2026年4月22日、都内にて開催された「サロン専売品『&honey Professional』誕生記念発表会」に與真司郎とともに出席。出産後の変化について語った。【写真】AAAメンバー「6〜7年ぶりくらい」大胆イメチェン◆宇野実彩子、出産後に変化した考えデビュー20周年を迎えるAAA。宇野はグループ最年少の與について「20年も重ねていくと変化の中でどんどんたくましくなっていく」と成長