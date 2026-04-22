&TEAMがグローバルな勢いを誇示している。日本3rdミニアルバムで、発売初日にミリオンセラーを突破し、3作連続ミリオンセラーという大記録を打ち立てた。【写真】「頭身バグってる」KのCG級スタイル4月22日、アルバム販売集計チャートであるHANTEOチャートによると、&TEAMの新アルバム『We on Fire』は、発売当日の21日にわずか1日で109万261枚を売り上げ、デイリーアルバムチャート1位を記録した。これにより&TEAMは