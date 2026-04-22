【モデルプレス＝2026/04/22】AAAの與真司郎と宇野実彩子が22日、都内にて開催された「サロン専売品『&honey Professional』誕生記念発表会」に出席。新ヘアを初公開した。【写真】AAAメンバー「6〜7年ぶりくらい」大胆イメチェン◆與真司郎、イメチェン初公開ブロンドにイメージチェンジした姿を「メディア初公開」とソロツアーを控え、新たな姿に変化したと明かした與。宇野から「超久しぶりだよね？」と聞かれると、與は「6