寿司チェーンを展開する株式会社Genki Global Dining Conceptsは、4月21日(火)から、全国の「魚べい」と「元気寿司」で“もっと、お寿司が好きになる春。”をテーマにした『極旨祭』を開催中だ。「本鮪大とろ」や「うに海苔包み」などの人気ネタをはじめ、多彩なメニューを取りそろえる。脂の甘みが魅力の「本鮪大とろ」や、国産海苔とともに濃厚な味わいが楽しめる「うに海苔包み」などを展開。さらに、「牡蠣フライ海苔包み」や