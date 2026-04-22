今日22日(水)から2026年の「熱中症警戒アラート」と「熱中症特別警戒アラート」の運用が始まります。これから本格的に暑くなってくる季節ですが、まだ体が暑さに慣れていないため、今のうちから暑さに備えて体づくりを行いましょう。熱中症警戒アラート今日から運用開始今年も4月のうちから最高気温が25℃以上の夏日の所が増えてきて、夏を前に度々汗ばむ陽気となっています。30℃近くまで上がる日もあり、いよいよ暑さに注意が