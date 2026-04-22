Amazonは22日、7,980円と価格を抑えながら、4Kに対応し、コストパフォーマンスに優れた「Fire TV Stick 4K Select」に、YouTubeボタンを備えたオプションを追加し、販売開始した。 リモコン部に従来はU-NEXTボタンが搭載されていたところが、YouTubeボタンに置き換わったモデル。そのほかは従来と同じくPrime Video、Netflix、TVerのボタンが搭載されているほか、U-NEXTボタンを備えたモデルも引き続き購入できる。