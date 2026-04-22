アメリカ・イスラエルによるイランへの攻撃とホルムズ海峡の問題で、化石燃料に頼ったエネルギーの危険性を実感している人は多いはずだ。日本では、再生可能エネルギーに「逆風」が吹いていた。しかし、2025年8月に大手商社が撤退する一方で、2026年1月には五島の浮体式洋上ウィンドファームが運転を開始した。化石燃料に頼らず、脱炭素にも資するクリーンエネルギーを、地方創生と結びつけながら広げようとする動きに、改めて注目