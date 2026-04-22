「小列車」を運転し、居住区内を巡回する王順英さん。（２０２５年１１月１９日撮影、重慶＝新華社記者／李暁婷）【新華社重慶4月22日】中国重慶市に住む王順英（おう・じゅんえい）さん（69）は地元で「手作りおじいちゃん」として知られている。赤い帽子をかぶり、デニムのオーバーオールに身を包んだ王さんが「ミニ列車」を運転して小区（居住区）を巡回すると、列車から子どもたちの歓声と笑い声が聞こえてくる。「