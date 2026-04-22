8年ぶりの開催、その手厚さに驚いたマツダが若手メディア向けに開催している体験会をご存知でしょうか。歴史の勉強からクルマづくり、最新モデルの試乗、工場見学まで、丸ごとマツダを知ってもらうという主旨のプログラムで、30年ほど続いてきたイベントです。【画像】北米向けCX-90、中国向けEZ-60に試乗【マツダ体験会レポート】全9枚以前の参加者によるレポートをどこかで読んだことがある方もいらっしゃるかもしれません。コ