プルデンシャル生命は、社員らが顧客から金銭をだましとっていた問題で、自粛期間をさらに180日間延長すると発表しました。プルデンシャル生命では、社員や元社員らが顧客から金銭30億円あまりをだましとるなどしていた問題が発覚したことから、新規契約の販売活動を2月9日から90日間自粛すると発表していました。しかし、22日、再発防止に向けた経営改革にはさらなる時間が必要だとして、自粛期間を180日間延長し、11月までとする