イラン情勢です。アメリカとイランによる停戦に向けた協議の行方が注目されるなか、トランプ大統領はイランとの停戦を延長すると発表しました。アメリカのトランプ大統領は21日、SNSで、「どのような結果になるにしても、イランとの議論が終わるまで停戦を延長する」と表明しました。具体的な延長期限は示していません。トランプ氏は仲介するパキスタンから「イラン側が統一した提案を示せるまで、攻撃を停止するよう求められた」