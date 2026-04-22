アメリカのトランプ大統領が22日が期限のイランとの停戦を延長すると発表したことについて、佐藤官房副長官は22日、「重大な関心を持って注視している」と述べました。トランプ大統領は21日、SNSで「どのような結果になるにしても、イランとの議論が終わるまで停戦を延長する」と表明しました。ただ、具体的な延長期限は示しておらず、佐藤副長官は午前の記者会見で「関連の動向を重大な関心をもって注視している」と話しました。