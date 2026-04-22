タレントの中山秀征が２１日、日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」で、書道をやっていて得したことを打ち明けた。この日は習い事特集で、「タメになる習い事発表会」として著名人たちが自分たちが経験した習い事を振り返った。中山は、幼い頃から書道を続けており、作品が高額で売れるほどの実力者。「書道をやっていて得だったことがある」と切り出した。中山は「（若い頃）反省文をすごい書かされた。生放送のリハーサ