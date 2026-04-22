お笑いコンビ「千鳥」のノブ（46）が、21日放送のABCテレビ「相席食堂」（火曜後11・20）に出演。VTRに登場した女性との関係で盛り上がる場面があった。この日は「ブラックマヨネーズ」小杉竜一が千葉県長生郡一宮町、同期の「クワバタオハラ」くわばたりえが長野県飯綱町を訪問した。小杉はサーファーが集うカフェに入店、客が居なかったため店員女性・りこさんと相席した。小杉とりこさんの会話をワイプで見守るノブは「あ