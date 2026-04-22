“本田三姉妹”の末っ子でタレント・モデル・フィギュアスケーターの本田紗来さんが4月21日、自身のインスタグラムを更新。大学での私服姿を公開しました。 【写真を見る】【 本田紗来 】『大学コーデ』公開にファン感激「スタイル良すぎでしょぉぉぉ！」４月から明治大学に入学した本田さんは「大学コーデ」と題して、スパンコールを織り込んだツイード生地のミディ丈ブルゾンとミニボトム のセットアップにブーツを着用した