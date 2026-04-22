「ダイヤモンドバックス−ホワイトソックス」（２１日、フェニックス）ホワイトソックスの村上宗隆内野手（２６）が「２番・一塁」で出場。二回の第２打席で４戦連発となる９号ソロ本塁打を放った。二回２死走者なしから、相手先発のケリーのチェンジアップを捉え、ライトスタンドに強烈な一発。初回に４点を先制したホワイトソックスは、二回に村上の本塁打を皮切りにバルガス、モンゴメリーと３者連続本塁打を記録した。