香港の学校に通う中学生の少女が日本の美容室を訪れ、「海外ヘア」に初挑戦した施術動画がTikTokで注目を集めています。美容師さんによると、「海外ヘア」とは前髪のカーテンバング＋切り込んだハイレイヤーの組み合わせで大人の色っぽい雰囲気を出した髪型のこと。そんな「海外ヘアに挑戦したい」という希望で始まったカウンセリングから仕上がりまでの過程が反響を呼び、「とても中学生には見えない、大人っぽい」「やっぱりかわ