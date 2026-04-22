誕生日を祝う席を彩るご馳走として、多くの家庭で重宝されるのが寿司だろう。しかし、京都府内に住む40代サラリーマンの男性は、自分が食べようとした寿司ネタのズワイガニの身が暗闇で青白く光るという、SF映画さながらの光景に直面した。家族がパニックに陥った「青白い光」の正体は、いったい何だったのか。【写真】青白く発光するズワイガニの身（現物）長女の誕生日に買って帰ったズワイガニの軍艦巻が翌朝…事の発端は、長女