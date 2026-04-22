新築したばかりのマイホームの壁に突如として浮かび上がった"突起物"がSNS上で大きな注目を集めている。【写真】新築のわが家に突如現れたふくらみ。正体は？「家引っ越して3日なんですけど壁に突如tkbが現れましたこれってなんなんですかね」とその模様を紹介したのはWeb3ゲームバーチャルストリーマーのいもにゃんさん（@imonyanLife）。ま白い壁に浮かび上がった3つのふくらみ。その形状はたしかに人体のあのパーツのようだが…