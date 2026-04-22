元朝日放送アナウンサーで現在はフリーアナウンサーとして活動する増田紗織さんは4月18日、自身のInstagramを更新。美脚ショットを披露しました。【写真】増田紗織の圧倒的な美脚「またまた一段と美しい」増田さんは「母のお買い物について行った日」とつづり、自身の写真を2枚投稿。1枚目の全身ショットは、膝丈の黒いワンピースの美脚が際立つスタイル抜群の姿です。2枚目は笑顔がすてきな上半身ショットとなっています。ファン