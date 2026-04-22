中国科学院微小衛星イノベーション研究院が独自に開発した小型貨物宇宙船「軽舟」試作機（白象号）が15日、上海で初の科学・工学試験成果を発表した。新華網が伝えた。中国科学院微小衛星イノベーション研究院・マイクロナノ衛星総合研究所所長で、貨物宇宙船「軽舟」の設計総責任者を務める常亮（チャン・リアン）氏は、「『軽舟』試作機は3月30日、キャリアロケット力箭2号遥1に搭載されて打ち上げに成功し、予定の軌道に投入さ