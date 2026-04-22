個人向け国債の「変動10年」は、10年満期の変動金利型商品で、適用利率が半年ごとに見直されます。簡単に言うと、「世の中の金利に合わせて、自分の受け取る利息も変わる」商品です。国が発行する債券であり、元本割れしにくい安全性の高い商品です。個人向け国債・変動10のメリットとは？将来の金利上昇に備えられる？個人向け国債の変動10年は、金利が上がったときに有利になる点が最大の特徴です。例えば、現在のように適度なイ