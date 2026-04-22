出庫したらボッコボコに… どういうことなのか機械式立体駐車場から出庫した愛車がボコボコになっていた。まるで悪夢のような事例ですが、実は誰にでも起きうることなのです。いったい何が起きているのでしょうか。機械式立体駐車場は、パレットにクルマを載せ、機械操作で格納する仕組みで、マンションなどで広く採用されています。【画像】「ええぇぇ…」 これが「立体駐車場での事故事例」です 画像で見る（32枚）し