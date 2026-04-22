○カブス7−4フィリーズ●＜現地時間4月21日リグリー・フィールド＞シカゴ・カブスが2023年6月以来、約3年ぶりの7連勝。先発登板した今永昇太投手（32）が7回1失点の好投で今季2勝目をマーク。鈴木誠也外野手（31）は「4番・右翼」でフル出場し、今季1号本塁打を放った。中5日で強力フィリーズ打線との再戦を迎えた今永。初回、先頭打者を四球で歩かせながらも、2番シュワーバー、3番ハーパーをともに内野フライに打