Image: KYLE BARR / GIZMODO US OLEDはもう古い？テレビの新たなトレンドと目されているのが「micro RGB」。Samsung（サムスン）が、そのmicro RGBテレビを製品として発表しました。今回、米GIZMODO編集部がサムスンのアメリカ本社にて、この新たなmicro RGBテレビを見てきました。実際にその目で見たmicro RGBテレビとはどんなものなのでしょうか。micro RGBとは？まず、改めて「micro RGB