きょう（22日）岡山市役所の公式LINEのすべての機能が利用できない状態になっています。 【写真を見る】岡山市公式LINEのすべての機能が利用できない状態（22日午前11時25分現在） 岡山市は、午前11時25分現在、原因の調査や復旧に向けて対応中だということです。