俳優の田中美奈子（58）が20日、自身のインスタグラムを更新。「娘と太郎パパはなんと同じ誕生日 娘の希望で横浜へ」と誕生日を祝って家族で外出したことを明かし、夫で俳優・岡田太郎、長男、長女との“顔出し”親子4ショットを披露した。【写真】「ハッピーしかないじゃん！」夫＆長男・長女との“顔出し”家族4ショット披露の田中美奈子この日は友人家族も一緒に、計7人でお出かけ。横浜みなとみらいで開催されている『ミス