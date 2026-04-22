俳優の沢尻エリカが、4月8日に40歳の誕生日を迎え、最新ショットが公開された。タレントのMattが、22日までに自身のインスタグラムを更新し、沢尻とともに誕生日を過ごしたことを報告。写真とともに祝福のメッセージを寄せた。【写真】近影ショットが公開された40歳の沢尻エリカMattは「記念すべき日にお隣でお食事を共にし、お祝いもできて幸せな気持ちでした」とつづり、「どの瞬間もお美しくて毎度感激します」と沢尻の魅力