交渉の内情を知る仲介国パキスタンの元情報相が、FNNの単独インタビューに応じ、イラン側がアメリカによる港湾封鎖に反発しているとの見解を示しました。仲介国パキスタンで政府のアドバイザーを務めるムシャヒド・フセイン元情報相は21日、FNNの取材に対して、「アメリカとイランの間には信頼の欠如がある」とした上でこう述べました。パキスタン ムシャヒド・フセイン元情報相：我々はトランプ大統領に対し、アメリカによ