俳優の飯島直子（58）が21日、自身のインスタグラムを更新。おかずがない日のシンプルな朝食を公開し、ファンから反響が寄せられている。【写真】「これは何杯でもいけちゃいそう」飯島直子のおかずなし＆冷凍ご飯で整えた“控えめ食事”飯島は「今朝はおかずもなく」と書き出し、鮭フレークの瓶詰めや昆布の佃煮、冷凍ごはん、豚汁といった控えめな食事を紹介。「やはりこれでは足りず」として冷凍ごはんのおかわりや甘い冷凍