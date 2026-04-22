timeleszの菊池風磨さん（31）が、喉の不調により一定期間活動を休止し、治療に専念することが22日、STARTO ENTERTAINMENTの公式サイトで発表されました。公式サイトでは「このたび、弊社契約タレント 菊池風磨（timelesz）につきまして、喉の不調により一定期間活動を休止し治療に専念することとなりましたので、ご報告申し上げます」と発表。経緯について、「喉の不調が続いたため医師の診察を受けた結果、治療に専念する必要が