人気レースクイーンの阿比留あんな（29）が22日までに自身のインスタグラムを更新。白＆青のミニスカ・コスチューム姿を披露した。「#S耐2026鈴鹿お疲れ様でした！5時間耐久はなにがあるかわからない今年はパドック側のステージで関係者やブースを出してる方もライブを見に来てくれてなんだかほっこりしましたまったり鈴鹿を楽しめた2日間でした次回は24時間富士新曲やダンスコスのお披露目楽しみにしててね夜ライ