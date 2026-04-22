ダイヤモンドバックス戦の2回、4試合連続本塁打となる9号ソロを放つホワイトソックス・村上＝フェニックス（共同）【フェニックス共同】米大リーグは21日、各地で行われ、ホワイトソックスの村上はフェニックスでのダイヤモンドバックス戦に「2番・一塁」で出場し、二回に4試合連続本塁打となる9号ソロを放った。5打数3安打1打点で、チームは11―5で快勝した。カブスの今永はフィリーズ戦に先発し、7回を3安打1失点の好投で2勝