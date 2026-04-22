ペルシャ湾内に停泊を余儀なくされている日本関係船舶の日本人乗組員のうち新たに4人が下船したことが明らかになりました。金子国交大臣：日本人乗組員は新たに4人が下船したことに伴い、16人になりました。金子国土交通大臣は22日朝の衆院国交委員会で、日本人乗組員20人のうち新たに4人が下船したことを明らかにしました。4人の健康状態に問題はないとしています。ペルシャ湾には今も日本関係船舶が42隻足止めされています。