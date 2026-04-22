ALPHA DRIVE ONE（アルファドライブワン）が、デビュー100日を迎えた。1月12日に初ミニアルバム「EUPHORIA」で活動を開始し、音楽や放送、各メディア、グローバル市場全般で大きな成果を上げた。韓国メディアのニュースエンが22日、その人気と100日間の足跡を分析した。「超大型K−POP新人…デビュー100日で成し遂げたこと」の見出しで特集した。まずは「音楽、音楽番組、音源の成果…デビューと同時に示した競争力」のタイトルで