日本音楽事業者協会とフジテレビによるお笑いコンテスト『ツギクル芸人グランプリ』が、今年も開催されることが決まった。2025年優勝の豆鉄砲音事協加盟プロダクションに所属し、地上波のプライムタイムの番組レギュラーを持っていない各社推薦の芸人が出場できる同大会。漫才・コント・ピン芸とスタイルを問わず、今後の活躍が期待される芸人の発掘を目的に、2019年から開催されている。これまでの優勝者は、第1回(19年)がザ・マ