株式会社アイベックが運営する、出会い・恋愛マッチングアプリ・サービス「ハッピーメール（ハッピー）」は、成人男性１００人・成人女性１００人（計２００人）を対象に、「彼氏が好きすぎる」ことに関するアンケート調査を２月２７日に実施した。成人女性１００人に「『彼氏が好きすぎる』と感じたことはありますか？」と尋ねたところ、「ある」８４人（８４％）に対し、「ない」１６人（１６％）という結果になった。また「