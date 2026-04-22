アイドルグループ仮面女子の猪狩ともかが２２日までにＸ（旧ツイッター）を更新。Ｍｒｓ．ＧＲＥＥＮＡＰＰＬＥの公演で、ライブ中に招待客が騒ぎ、ファンの怒りを買った問題に言及した。１８日東京・ＭＵＦＧスタジアム（国立競技場）で開催されたミセスの公演「ゼンジン未到とイ／ミュータブル〜間奏編〜」で同スタジアムの運営会社が招待した客がスタジム内に設置したスイートルーム内で公演中に大声や奇声を上げるなど