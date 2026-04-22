nana's green teaを運営する七葉は、セブン - イレブン・ジャパンおよび井村屋と共同開発した「ナナズグリーンティー 抹茶パフェ」を、4月28日より全国のセブン - イレブンにて発売する。今回の取り組みは3社による初のコラボレーションであり、nana's green teaとして初めてコンビニエンスストアで販売される商品になるとのことだ。和素材の強みを掛け合わせ、看板商品である「抹茶白玉パフェ」の味わいをパフェアイスで再現して