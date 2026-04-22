初心者にもおすすすめ！投資手法は堅実で安心なインデックスでOK！インデックスとアクティブの違いとは！？ 投資手法は堅実で安心なインデックスでOK 投資対象が明確で初心者にも理解しやすい 投資の手法には、インデックスとアクティブの２つがあります。インデックス運用では、目安になる指標（ベンチマーク）と連動した成果を上げることが目標です。ベンチマークには、国内株式なら日経平均株価やTOPIX、外国