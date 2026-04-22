三毛猫にオスがいない理由 ランダムなようで法則性がある 日本ではポピュラーな三毛猫。一般的に白色・茶色・黒色の３色の毛色をした日本猫をこう呼びますが、じつは海外ではあまり見かけない毛色です。さらにそのオスとなると日本でも数は少なく、探してもまず見つからないほどのレアな存在なのです。それだけに昔は縁起がいいと珍重され「三毛猫のオスを船に乗せると遭難しない」なんて言い伝えもあるほどでした。