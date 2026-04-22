アジア株下落、米イラン停戦延長も出口見えず海峡封鎖は長期化へ 東京時間11:09現在 香港ハンセン指数 26212.64（-274.84-1.04%） 中国上海総合指数 4085.99（+0.92+0.02%） 台湾加権指数 38018.02（+412.91+1.10%） 韓国総合株価指数 6351.70（-36.77-0.58%） 豪ＡＳＸ２００指数 8868.90（-80.49-0.90%） アジア株は軒並み下落、海峡封鎖長期化が懸念されている。 トランプ米大